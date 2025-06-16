У ці роки організм людини старіє найшвидше: названо критичні періоди

Деталі дослідження

Зморшки та сиве волосся - це дві очевидні ознаки того, що людина старіє. Однак дослідження показали, що досить точну відповідь можна отримати з аналізу крові.

Дослідження показало, що біологічне старіння не є стабільним, лінійним процесом, а радше прискорюється через певні проміжки часу.

Було встановлено, що найбільш значні періоди старіння в середньому відбуваються у віці 34, 60 та 78 років. Ознаки погіршення фізичного стану у середньому починають проявлятися у 34 роки.

Вік від 34 до 60 років вважався дорослим, тоді як від 60 до 78 років - пізньою зрілістю, а від 78 років і далі - старістю.

В рамках дослідження команда вчених виділила плазму з крові понад 4200 здорових учасників віком від 18 до 95 років. Потім дослідники використали дані більш ніж половини з них, щоб зібрати "протеомний годинник" старіння.

Зокрема, у певних межах годинник міг точно передбачити хронологічний вік решти 1446 учасників дослідження. Найкращі прогнози спиралися лише на 373 з майже 3000 білків годинника.

Годинник також надійно передбачив правильний хронологічний вік чотирьох груп людей, які не брали участі в дослідженні. Цікаво, що зробити пристойний прогноз віку вдалося лише на основі дев'яти найінформативніших білків годинника.

Більше того, дослідники виявили, що особи, які виглядали біологічно молодшими за свій фактичний вік, виходячи з білків крові, також продемонстрували кращі когнітивні та фізичні результати тестів.

Що це означає?

Результати дослідження свідчать про можливість розробки аналізу крові, який би визначав людей, які старіють швидше, ніж інші. Такі люди можуть мати підвищений ризик розвитку вікових проблем зі здоров'ям, таких як серцево-судинні проблеми, хвороба Альцгеймера та остеоартрит, у ранньому віці.

Крім того, це дослідження вселяє надію на розробку втручань, які могли б уповільнити "протеомний годинник" і потенційно підтримувати людей біологічно молодшими за їхній хронологічний вік.