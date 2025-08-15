Ці продукти - канцерогенні. Багато хто не може уявити собі дня без них

Які продукти можуть спровокувати рак

Експерти попереджають, що до 30% смертей від раку спричинені неправильним харчуванням. В одному зі своїх відео доктор Бартек Кульчинський перераховує дев'ять груп продуктів харчування, які можуть збільшити ризик раку. Солодощі, кондитерські вироби та підсолоджені напої очолюють список. Але це лише початок довгого списку.

Хоча цукор сам по собі не є канцерогенним, його надлишок у раціоні може сприяти розвитку раку. Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, також класифікуються Міжнародним агентством з дослідження раку як ймовірні канцерогени.

Картопля фрі та картопляні чіпси містять акриламід - речовину, що утворюється під час смаження, випікання та запікання. Дослідження показують, що акриламід може сприяти розвитку раку нирок, ендометрію, яєчників та молочної залози.

Експерти попереджають, що регулярне вживання таких продуктів може збільшити ризик раку.

Дивно, але навіть кава, чай та супи можуть збільшити ризик раку, якщо їх вживати при дуже високих температурах. Дослідження показують, що гарячі рідини можуть пошкодити слизову оболонку стравоходу, подвоюючи ризик плоскоклітинного раку стравоходу.

"Високе споживання солі збільшує ризик раку шлунка", - попереджає експерт.

Він також вказує на консервовані продукти, які можуть містити бісфенол А, речовину, що проникає в їжу та потенційно шкідлива для здоров’я.

Дієтолог також застерігає від вживання червоного м’яса, особливо м’яса, що сильно оброблене та оброблене за високих температур.

"М’ясо, оброблене за високих температур, виробляє канцерогенні сполуки, які можуть активувати гени, що викликають рак", - додає він.

Експерт наголошує, що помірність та здоровий глузд є ключовими. Ні червоне м’ясо, ні підсолоджувачі, ні печиво не спричинять рак, якщо їх вживати час від часу.

Важливо надавати пріоритет здоровим та безпечним продуктам у своєму раціоні. Також слід уникати продуктів з ознаками цвілі та обмежувати споживання алкоголю.