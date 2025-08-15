UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Ці продукти - канцерогенні. Багато хто не може уявити собі дня без них

Фото: Які канцерогенні продукти ви купуєте щодня (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Деяка їжа з магазину може стати отрутою. І справа не лише в дозі. Деякі продукти шкідливі навіть у відносно невеликих кількостях. А українці схильні вживати їх навіть щодня.

Які саме продукти можуть бути причиною онкологічних захворювань, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Які продукти можуть спровокувати рак

Експерти попереджають, що до 30% смертей від раку спричинені неправильним харчуванням. В одному зі своїх відео доктор Бартек Кульчинський перераховує дев'ять груп продуктів харчування, які можуть збільшити ризик раку. Солодощі, кондитерські вироби та підсолоджені напої очолюють список. Але це лише початок довгого списку.

Хоча цукор сам по собі не є канцерогенним, його надлишок у раціоні може сприяти розвитку раку. Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, також класифікуються Міжнародним агентством з дослідження раку як ймовірні канцерогени.

Картопля фрі та картопляні чіпси містять акриламід - речовину, що утворюється під час смаження, випікання та запікання. Дослідження показують, що акриламід може сприяти розвитку раку нирок, ендометрію, яєчників та молочної залози.

Експерти попереджають, що регулярне вживання таких продуктів може збільшити ризик раку.

Дивно, але навіть кава, чай та супи можуть збільшити ризик раку, якщо їх вживати при дуже високих температурах. Дослідження показують, що гарячі рідини можуть пошкодити слизову оболонку стравоходу, подвоюючи ризик плоскоклітинного раку стравоходу.

"Високе споживання солі збільшує ризик раку шлунка", - попереджає експерт.

Він також вказує на консервовані продукти, які можуть містити бісфенол А, речовину, що проникає в їжу та потенційно шкідлива для здоров’я.

Дієтолог також застерігає від вживання червоного м’яса, особливо м’яса, що сильно оброблене та оброблене за високих температур.

"М’ясо, оброблене за високих температур, виробляє канцерогенні сполуки, які можуть активувати гени, що викликають рак", - додає він.

Експерт наголошує, що помірність та здоровий глузд є ключовими. Ні червоне м’ясо, ні підсолоджувачі, ні печиво не спричинять рак, якщо їх вживати час від часу.

Важливо надавати пріоритет здоровим та безпечним продуктам у своєму раціоні. Також слід уникати продуктів з ознаками цвілі та обмежувати споживання алкоголю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдоров'я