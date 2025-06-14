Ці помилки роблять усі! 9 місць, де влітку не можна зберігати рис і гречку

Влітку крупи швидко псуються, у них заводяться шкідники і з’являється затхлий запах. І часто причина - не в самих продуктах, а в тому, де саме ви їх зберігаєте.

РБК-Україна зібрало список місць на кухні, які категорично не підходять для зберігання круп у спекотний сезон. Ці поради допоможуть уникнути харчових отруєнь і зберегти продукти свіжими надовго.

Над плитою

Висока температура, пара, краплі жиру - все це створює ідеальні умови для псування круп. Навіть герметичні банки не захищають від перегріву.

Поруч із духовкою

Постійне нагрівання та коливання температури викликають конденсацію в ємностях, а це - перший крок до появи цвілі й грибка в крупах.

Під мийкою

Місце зі стабільно високою вологістю. Навіть у щільно закритій тарі крупи можуть втягувати вологу з повітря й починати псуватися.

У пакеті з-під виробника, який не закривається герметично

Пластикові або паперові упаковки не захищають від шкідників, вологи й сторонніх запахів. Влітку такі умови - ідеальне середовище для харчової молі.

В ящиках біля вікна

Сонце нагріває не тільки повітря, а й шафки. Крупи на сонячному боці можуть швидко перегріватися, що призводить до випаровування природних масел і гіркуватого присмаку.

У відкритих скляних банках на відкритих полицях

Світло, тепло, пил - усе це призводить до окиснення круп, втрати смаку, появи запаху затхлості. Скло - гарно виглядає, але не захищає.

Якщо зберігати крупи у скляних банках, то їх треба щільно закривати (фото: Freepik)

У холодильнику

Так, деякі радять зберігати крупи у холодильнику. Але це помилкова порада. Холодильник - джерело конденсату, особливо при відкритті дверцят. Волога - ворог номер один для сухих продуктів.

Біля кавомолки або спецій

Крупи дуже швидко вбирають запахи з навколишнього середовища. Якщо поруч ароматичні продукти - рис може пахнути корицею, а гречка - кавою.

Поруч із мийними засобами

Якщо крупи зберігаються в нижніх ящиках поруч із побутовою хімією - це ризик хімічного забруднення. Навіть закрита тара не гарантує безпеки в разі розливу чи випаровування.

Як правильно зберігати крупи влітку

Неправильно зберігати крупи - означає ризикувати здоров’ям родини. А уникнути цього просто, якщо дотримуватися цих порад: