Эти ошибки делают все! 9 мест, где летом нельзя хранить рис и гречку летом
Летом крупы быстро портятся, в них заводятся вредители и появляется затхлый запах. И часто причина - не в самих продуктах, а в том, где именно вы их храните.
РБК-Украина собрало список мест на кухне, которые категорически не подходят для хранения круп в жаркий сезон. Эти советы помогут избежать пищевых отравлений и сохранить продукты свежими надолго.
Над плитой
Высокая температура, пар, капли жира - все это создает идеальные условия для порчи круп. Даже герметичные банки не защищают от перегрева.
Рядом с духовкой
Постоянный нагрев и колебания температуры вызывают конденсацию в емкостях, а это - первый шаг к появлению плесени и грибка в крупах.
Под мойкой
Место со стабильно высокой влажностью. Даже в плотно закрытой таре крупы могут втягивать влагу из воздуха и начинать портиться.
В пакете из-под производителя, который не закрывается герметично
Пластиковые или бумажные упаковки не защищают от вредителей, влаги и посторонних запахов. Летом такие условия - идеальная среда для пищевой моли.
В ящиках возле окна
Солнце нагревает не только воздух, но и шкафчики. Крупы на солнечной стороне могут быстро перегреваться, что приводит к испарению природных масел и горьковатому привкусу.
В открытых стеклянных банках на открытых полках
Свет, тепло, пыль - все это приводит к окислению круп, потере вкуса, появлению запаха затхлости. Стекло - хорошо выглядит, но не защищает.
Если хранить крупы в стеклянных банках, то их надо плотно закрывать (фото: Freepik)
В холодильнике
Да, некоторые советуют хранить крупы в холодильнике. Но это ошибочный совет. Холодильник - источник конденсата, особенно при открытии дверцы. Влага - враг номер один для сухих продуктов.
Возле кофемолки или специй
Крупы очень быстро впитывают запахи из окружающей среды. Если рядом ароматические продукты - рис может пахнуть корицей, а гречка - кофе.
Рядом с моющими средствами
Если крупы хранятся в нижних ящиках рядом с бытовой химией - это риск химического загрязнения. Даже закрытая тара не гарантирует безопасности в случае разлива или испарения.
Как правильно хранить крупы летом
Неправильно хранить крупы - значит рисковать здоровьем семьи. А избежать этого просто, если придерживаться этих советов:
- Используйте герметичные банки из стекла, металла или пищевого пластика
- Храните крупы в сухом, темном и прохладном месте, подальше от бытовой техники
- Разделите крупы по типам и всегда маркируйте баночки (это не только удобно, но и помогает отслеживать сроки хранения)
- Проверяйте новые покупки на наличие личинок или яиц моли, ведь испорченные крупы могут "заразить" не только всю кухню, но и квартиру или дом.
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При написании использовались следующие источники: сайт Serious Eats, а также данные ресурса FoodSafety.gov, который предоставляет информацию по вопросам безопасности пищевых продуктов.