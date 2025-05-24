"Ці дні закінчилися": Трамп назвав нові цілі армії США

Зокрема, лідер США звинуватив демократів в тому, що вони нібито виснажили американську армію.

"Вони (демократи, - ред.)задіяли збройні сили у всіляких соціальних проектах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - сказав президент США.

Трамп наголосив, тепер збройні сили позбавляють відволікаючих чинників і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він підкреслив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.

"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - резюмував лідер Сполучених Штатів.