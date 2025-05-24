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"Ці дні закінчилися": Трамп назвав нові цілі армії США

Субота 24 травня 2025 20:20
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"Ці дні закінчилися": Трамп назвав нові цілі армії США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Дональд Трамп заявив, що армія США більше не буде "нести демократію під дулом пістолета". Він оголосив нові цілі американських збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті (штат Нью-Йорк).

Зокрема, лідер США звинуватив демократів в тому, що вони нібито виснажили американську армію.

"Вони (демократи, - ред.)задіяли збройні сили у всіляких соціальних проектах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися", - сказав президент США.

Трамп наголосив, тепер збройні сили позбавляють відволікаючих чинників і зосереджують армію "на основній місії: розгромити противників Америки, вбити противників Америки і захистити наш великий американський прапор". Він підкреслив, що головне завдання армії є домінування над ворогом.

"Завдання збройних сил США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію в усьому світі під дулом пістолета. Завдання військових - домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу Америці в будь-який час і в будь-якому місці", - резюмував лідер Сполучених Штатів.

США вивчають досвід України

Нагадаємо, в цьому ж виступі Трамп заявил, що армія США вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосування дронів на прикладі війни в Україні.

"На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми вивчаємо це, і це дуже страшна річ для вивчення, але ми бачимо різні форми ведення бойових дій. Бачимо безпілотники, які спускаються під кутом, зі швидкістю і точністю. Ми ніколи не бачили нічого подібного, ніколи, і ми вчимося на цьому, ваша професія змінюється дуже швидко", -заявив президент Америки.

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