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"Эти дни закончились": Трамп назвал новые цели армии США

Суббота 24 мая 2025 20:20
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"Эти дни закончились": Трамп назвал новые цели армии США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Дональд Трамп заявил, что армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета". Он объявил новые цели американских вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

В частности, лидер США обвинил демократов в том, что они якобы истощили американскую армию.

"Они (демократы, - ред.) задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, теперь вооруженные силы избавляют от отвлекающих факторов и сосредотачивают армию "на основной миссии: разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг". Он подчеркнул, что главная задача армии является доминирование над врагом.

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию во всем мире под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте", - резюмировал лидер Соединенных Штатов.

США изучают опыт Украины

Напомним, в этом же выступлении Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, применение дронов на примере войны в Украине.

"К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", -заявил президент Америки.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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