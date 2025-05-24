"Эти дни закончились": Трамп назвал новые цели армии США
Президент Дональд Трамп заявил, что армия США больше не будет "нести демократию под дулом пистолета". Он объявил новые цели американских вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).
В частности, лидер США обвинил демократов в том, что они якобы истощили американскую армию.
"Они (демократы, - ред.) задействовали вооруженные силы во всевозможных социальных проектах и политических делах, оставляя наши границы беззащитными и истощая наши арсеналы для ведения войн с другими странами. Но при администрации Трампа эти дни закончились", - сказал президент США.
Трамп подчеркнул, теперь вооруженные силы избавляют от отвлекающих факторов и сосредотачивают армию "на основной миссии: разгромить противников Америки, убить противников Америки и защитить наш великий американский флаг". Он подчеркнул, что главная задача армии является доминирование над врагом.
"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию во всем мире под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любое время и в любом месте", - резюмировал лидер Соединенных Штатов.
США изучают опыт Украины
Напомним, в этом же выступлении Трамп заявил, что армия США изучает новые способы ведения боевых действий. В частности, применение дронов на примере войны в Украине.
"К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", -заявил президент Америки.
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