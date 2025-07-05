Ці 5 знаків Зодіаку завтра мають бути обережними: на кого чатують небезпека та конфлікти

Телець

Будьте обережні з грошима в цей день. Хтось може мати намір вас обдурити.

Ви можете бути більш відкритими, але краще висловлюватися обережно. Не всім варто знати про ваші плани.

Близнюки

Хтось може завдати вам шкоди моральної чи фізичної. Будьте обережні та не довіряйте незнайомцям.

Чудовий день для роботи над собою - духовної та фізичної. Прислухайтеся до інтуїції: вона підкаже правильний шлях.

Рак

Будьте обережні зі словами та уникайте занадто різких висловлювань. Існує ризик спровокувати конфлікт, який буде важко вирішити без наслідків.

Пробувати щось нове і виходити із зони комфорту - це добре. Проте у процесі важливо не втратити свою справжню ідентичність.

Скорпіон

Існує ймовірність, що ви потрапите в якусь халепу. Будьте уважні до того, з ким ви спілкуєтеся.

Можуть потурбувати проблеми зі здоров'ям. Краще уникати фізичних навантажень, які можуть погіршити самопочуття.

Козоріг

Вас може потурбувати напруженість в родині та особистому житті. Намагайтеся відверто говорити з рідними про те, що турбує.

Важливо в цей день також не ігнорувати сигнали організму. Потурбуйтеся про свій ментальний та фізичний стан.