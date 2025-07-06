Ці 5 продуктів допоможуть перенести вам сильну спеку і бути в формі

Овочі з високим вмістом води

У спеку наш організм інтенсивно втрачає рідину з потом, тому вкрай важливо поповнювати її запаси не лише водою, а й через їжу. Овочі – це не лише джерело вітамінів та мінералів, а й справжні "резервуари" води.

Огірки, що складаються майже на 95% з води, чудово освіжають, містять електроліти і допомагають швидко відновити водний баланс. Їх можна їсти сирими, додавати у салати або робити легкі смузі.

Помідори, на 94% складаються з води, також є багатим джерелом лікопену – потужного антиоксиданту, що захищає шкіру від шкідливого впливу сонця. Селера, що містить понад 95% води, а також клітковину та електроліти, сприяє правильному травленню та гідратації.

Навіть листова зелень, така як салат та шпинат, містить дуже багато води, понад 90%, а ще вітаміни групи В, які підтримують енергетичний обмін. Включайте ці овочі у кожен прийом їжі: робіть легкі салати, додавайте до сендвічів або просто їжте їх як перекус.

Соковиті фрукти

Фрукти не лише втамовують спрагу, а й забезпечують організм природними цукрами для підтримки енергії, не перевантажуючи травлення. Кавун, що містить більше 92% води, є ідеальним літнім фруктом, який чудово освіжає та постачає організму електроліти.

Крім того, він містить лікопен та цитрулін, що корисні для судин. Диня містить близько 90% води та багата на вітаміни А і С, дуже добре втамовує спрагу. Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять велику кількість вітаміну С та води, допомагаючи боротися з вільними радикалами та підтримувати імунітет. Можна додавати часточки лимона у воду для посилення освіжаючого ефекту.

А такі ягоди, як полуниця та малина, не тільки смачні, а й містять багато води та антиоксидантів, які допомагають організму боротися зі стресом від спеки. Їжте фрукти охолодженими, додавайте до смузі або робіть фруктові салати.

Легкі білки

У спеку важке м'ясо або жирна їжа можуть створювати відчуття важкості та додатково підвищувати температуру тіла, оскільки для їх перетравлення потрібна більше енергії. Обирайте легкі джерела білка.

Курятина та індичка (біле м'ясо), приготовані на грилі, запечені або відварені, є дієтичними джерелами білка, які легше засвоюються. Риба, особливо біла (тріска, хек) або лосось/тунець (джерело омега-3), швидко готується та є легкою для травлення.

Яйця, варені або у вигляді легкого омлету, є швидким та поживним варіантом. Бобові, такі як сочевиця та нут, у вигляді холодних салатів або легких супів є чудовим рослинним джерелом білка та клітковини.

Холодні супи та бульйони

Відмова від гарячої їжі у спеку - це не просто примха, а необхідність. Холодні супи та бульйони допоможуть поповнити запаси рідини та мінералів. Гаспачо, холодний іспанський суп з помідорів, огірків, перцю та оливкової олії, є справжньою вітамінною бомбою, що чудово освіжає.

Окрошка, традиційний холодний український суп на квасі або кефірі з овочами та зеленню, ідеально підходить для спекотного дня, адже поєднує гідратацію та поживні речовини.

Також корисні холодні овочеві бульйони, які можна пити охолодженими, адже вони містять мінерали, втрачені з потом.

Напої

Звісно, вода - основа всього, але деякі напої можуть бути ще ефективнішими у боротьбі зі зневодненням та дискомфортом від спеки. Звичайну воду можна покращити, додавши до неї скибочки лимона, огірка або гілочки м'яти, що додасть смаку та посилить освіжаючий ефект.

Кокосова вода, багата на електроліти (калій, натрій, магній), є чудовим напоєм для відновлення водного балансу після інтенсивного потовиділення.

Зелений чай, вжитий охолодженим без цукру, містить антиоксиданти та є легким діуретиком, що допомагає виводити зайві токсини. Уникайте солодких газованих напоїв, алкоголю та надмірної кількості кави, оскільки вони можуть сприяти зневодненню.