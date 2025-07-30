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Ці 4 знаки Зодіаку сьогодні зіткнуться з вибором, що змінить усе: хто у списку

Таро-гороскоп на 30 липня радить довіряти інтуїції (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Гороскоп за картами Таро на 30 липня 2025 року пророкує кільком знакам Зодіаку день внутрішніх прозрінь, рішень і емоційних викликів.

РБК-Україна розповідає, кому доведеться зіштовхнутися з вибором, який змінить усе.

Овен

Сьогодні не варто бути надмірно принциповим у питаннях кохання. Карти Таро нагадують, що іноді романтика потребує гнучкості. 

У пошуках ідеального ви можете забути, що почуття не завжди піддаються логіці, і це нормально. Дозвольте стосункам розвиватися природно.

Телець

Сьогодні ідеальний день для рішучих дій. Не чекайте, що хтось зробить перший крок чи вирішить за вас. 

Беріть відповідальність у свої руки. Реалізація ваших бажань та мрій залежить лише від вас. Дійте, і удача вам усміхнеться.

Лев

Настав час зробити вибір на свою користь. Це вдалий день для турботи про здоров'я та стосунки. 

Поставте перед собою завдання до кінця липня, і серпень стане місяцем реальних зрушень.

Скорпіон

Будьте обачні щодо людей навколо. Хтось поряд може діяти нечесно. Хоча зрада може бути болючою, це не означає, що варто втрачати віру в людей.

Не дозволяйте розчаруванням зруйнувати ваш день. Вибір, який ви зробите щодо свого майбутнього цього дня, зазнає успіху.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astrosofa.

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