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"Цезарі", танки і не тільки. Зеленський розповів про допомогу від союзників цього тижня

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 16:50
"Цезарі", танки і не тільки. Зеленський розповів про допомогу від союзників цього тижня Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна цього тижня отримала велику кількість військової техніки. Це значно посилить можливості України до оборони та контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у неділю, 30 квітня.

"Зеленський виразив подяку всім хто допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання їм зброї, її компонентів, хто працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

"За підсумками цього тижня хочу особливо подякувати нашим партнерам із Данії - за "Цезарі", зі Словенії - за бронетехніку, з Іспанії - за танки, з Німеччини - за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО", - сказав Зеленський.

Окрім цього президент нагадав, що США виділили фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки українського бюджету.

"Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - розповів президент.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що попереду Україну чекають головні битви цієї війни.

Нагадаємо, вчора Зеленський анонсував нові санкції проти РФ. За словами президента вони стосуватимуться військово-промислового комплексу Росії.

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