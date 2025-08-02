Цей йогурт шкідливий для організму: продається у всіх магазинах

Чим шкідливі ароматизовані йогурти

Надлишок доданого цукру

Перед покупкою будь-яких продуктів варто завжди перевіряти склад на упаковці.

Варто обирати йогурти із вмістом цукру менше ніж 8-10 грамів на порцію, а в ідеалі - без доданого цукру.

Також зверніть увагу на список інгредієнтів. Доданий цукор може бути в багатьох різних формах, але кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, тростинний цукор та фруктовий концентрат - це інгредієнти, яких слід уникати.

Штучні підсолоджувачі, ароматизатори та барвники

Деякі штучні добавки (ароматизатори, підсолоджувачі тощо) пов'язані з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету та раку.

Обирайте йогурти, до складу яких входить буряковий порошок або куркумін.

Загусники

Густота та консистенція вашого йогурту можуть залежати від певних інгредієнтів, яких краще уникати. Наприклад, загусник карагенан пов'язують із проблемами травлення та запаленням.

Шукайте натуральні, необроблені добавки в йогурті, такі як нут, морінга, фінікова пальма та сочевичне борошно.

Як вибрати корисний йогурт

Йогурт вважається здоровою їжею не просто так - як тільки ви будете уникати всіх непотрібних наповнювачів, йогурт стане чудовим джерелом кальцію, білка та пробіотиків.

Список інгредієнтів

В корисному йогурті повинно бути якомога менше інгредієнтів. Найкорисніші варіанти зазвичай містять лише два або три інгредієнти: пастеризоване молоко та вершки.

Менша кількість інгредієнтів дозволяє обмежити споживання непотрібних добавок та консервантів.

Ідеальний склад: молоко + закваска.

Якомога більше білка

Йогурт з високим вмістом білка може допомогти відчувати ситість і контролювати рівень цукру в крові.

Більшість йогуртів містять щонайменше 10 грамів білка на порцію, тоді як грецький може містити від 12 до 20 грамів.

Пробіотики

Пробіотики зміцнюють імунну систему, лікують шлунково-кишкові симптоми та навіть допомагають запобігти раку.

Саме йогурт допомагає підтримувати здоров’я кишечника завдяки пробіотикам.

Без доданого цукру

В ідеалі, йогурти повинні бути без доданого цукру або з низьким його вмістом.

Вибирайте несолодкий йогурт та додавайте до нього свіжі ягоди або сухофрукти, щоб надати йому природної солодкості.

Якщо це йогурт з добавками: