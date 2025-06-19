Цей шкідник масово атакує українські городи: 8 ефективних способів позбутися білокрилки

Хто така білокрилка і що вам треба про неї знати

Білокрилка - це дрібна біла комаха, схожа на крихітну міль.

Вона небезпечна тим, що:

Живиться соками рослин, ослаблюючи їх і гальмуючи ріст

Виділяє липку рідину (медяну росу), яка сприяє розвитку грибкових інфекцій

Переносить вірусні хвороби, небезпечні для овочів і декоративних культур

Швидко розмножується. Одна самка відкладає до 400 яєць за сезон

Найчастіше атакує:

Помідори, огірки, перець, баклажани

Герань, петунії, фуксії

Капусту, суницю, зелень

Улюблені умови - висока температура, застій повітря, загущені посадки.

Тому білокрилка - типова проблема теплиць і густих грядок влітку. Особливо, коли погода мінлива, багато дощів і висока температура повітря.

З білокрилкою дуже складно боротися тому, що вона має здатність швидко виробляти стійкості до інсектицидів, та ще й розмножуються дуже швидко. За рік розвивається 10- 12 поколінь, (і навіть більше) в закритому ґрунті, а в відкритому 4- 5 поколінь.

Одна самка відкладає приблизно 130-150 яєць. Тривалість розвитку одного покоління залежить від кліматичних умов.

З яєць з'являються молоді личинки (бродяжки). Вони рухливі та в якості харчування вони використовують сік рослини. Згодом вони прикріпляються з низу листа рослини.

Личинки поступово ростуть і з часом вони стають опуклими, на верхній його поверхні утворюється восковий наліт. Під таким покровом, званим пупарія, личинка перестає харчуватися.

На цій стадії білокрилка найменш вразлива для біопрепаратів, агрохімікатів, ентомофагів. Відроджені через деякий час самки живуть приблизно місяць, постійно відкладаючи яйця.

Як позбутися білокрилки

Досвідчені городники радять у першу чергу - виявити шкідника на ранніх стадіях та швидко застосувати засоби боротьби проти нього.

Бажано використовувати комбіновані методи боротьби та не обмежуватися тільки універсальними засобами, такими, як інсектициди та різноманітні хімікати.

Крім того, варто знати, що з першої обробки рослин шкідник не зникне і потрібно провести мінімум 3 процедури з інтервалом у три дні та підбором різних засобів.

Народні засоби для боротьби з білокрилкою

Розчин попелу

Один стакан попелу настояти у трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів.

Нашатир

Приготувати розчин нашатирного спирту (1 ст. ложку) додати до одного відра води. Цей засіб можна застосовувати не частіше одного разу на місяць. Аміак містить багато азоту, який має здатність накопичуватися у ґрунті та рослинах.

Оцет

На 10 літрів води додати 50 мл яблучного оцту та 30 г мильної стружки. Обробляти рослини раз на тиждень.

Цибуля та часник

100 г цибулевих або часникових стрілок подрібнити у блендері, помістити у закриту ємність, настояти 7 днів. Розвести розчин на 5 літрів води і одразу обробити. Повторити процедуру через два тижні. Обприскувати можна не тільки рослини, а й ґрунт.

Тютюн

Розчин з тютюном підходить як для лікування рослин від шкідників, так і для профілактики. Потрібен звичайний розсипний тютюн - 2 склянки. Його розчинити у 1 л води. Для лікування застосовують щодня - три дні підряд. Для профілактики - раз на два тижні.

Мило

Господарське мило натерти та розвести у воді у співвідношенні 1:6. Обробляти рослини раз на 10 днів: губкою нанести розчин на листя з виворотного боку.

Мийний засіб

В одному літрі води розчинити дві ст. ложки будь-якого мийного засобу, додати шість ст. ложок соди та 2 чайних ложки йоду, все перемішати, додати 10 л води й цим розчином обприскувати рослини.

Жовті клейкі пастки

Білокрилка любить жовтий колір, тому над городом можна розвісити спеціальні клейкі пастки. Їх можна купити у спеціалізованих магазинах або зробити власноруч.

Також фахівці радять: