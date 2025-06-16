Цей салат на обід - ідеальний для зниження тиску: простий рецепт

Рецепт салату

Якщо ви шукаєте один з найкращих варіантів обідньої страви для схуднення та контролю артеріального тиску, спробуйте додати в раціон салат з нуту, журавлини та волоськими горіхами. Цей рецепт, насичений поживними речовинами, які підтримують обидві цілі.

Інгредієнти:

грецький йогурт - 1/4 склянки

подріблена цибуля - 1 ст.л

лимонний сік - 2 ч.л

сіль - до смаку

нут - 1 банка (промити перед додаванням)

селера нарізана - 1/4 склянки

сушена журавлина - 1/4 склянки

волоські горіхи - 1/4 склянки

Спочатку змішайте йогурт, цибулю, лимонний сік і сіль у середній мисці. Додайте нут, селеру, журавлину та волоські горіхи. Все ретельно перемішайте і подавайте до столу.

Салат з нутом, журавлиною та волоськими горіхами (фото: eatingwell.com)

Чим корисний салат

Допомагає контролювати рівень цукру в крові

Нут є природним джерелом клітковини, рослинного білка та інших ключових поживних речовин, таких як фолат. Дослідження показують, що споживання нуту корисне для контролю рівня цукру в крові та може допомогти в управлінні вагою, регулюючи апетит та споживання енергії.

Забезпечує джерело рослинного білка

Волоські горіхи є джерелом рослинного білка, що забезпечує понад 4 г білка на 30 мл, а також омега-3 жирні кислоти, клітковину, антиоксиданти та мікроелементи, а білок - це поживна речовина, яка, як доведено, сприяє зниженню ваги.

Містить пробіотики для здорового кишечника

Йогурт є джерелом кальцію та живих культур, які можуть підтримувати здорову та різноманітну кишкову мікробіоту.

Вживання ферментованих молочних продуктів, таких як йогурт, пов'язане зі здоровою вагою та кров'яним тиском.

Сприяє здоров'ю кровоносних судин

Під час спроб контролювати кров'яний тиск вживання продуктів, що сприяють розширенню кровоносних судин, може допомогти крові вільніше циркулювати, що зрештою призводить до зниження кров'яного тиску.

Вживання журавлини також покращує функцію слизової оболонки кровоносних судин, допомагаючи контролювати кров'яний тиск.

Інші поради щодо схуднення та контролю артеріального тиску

Вживання салату з журавлини, волоських горіхів та нуту забезпечить правильний баланс поживних речовин для підтримки цілей схуднення та підтримки кров'яного тиску. Окрім таких обідів, є й інші речі, які ви можете робити, щоб вести здоровий спосіб життя, корисний для серця, такі як: