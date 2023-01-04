Цей рік та зимові місяці стануть важливими на шляху до вступу України в ЄС, - глава МЗС

Поточний рік і вже ці зимові місяці будуть дуже важливими на шляху до вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МЗС Дмитра Кулеби, який транслюється в Facebook.

"Цей рік і вже ці зимові місяці стануть дуже важливими на шляху членства України в ЄС. Я отримав запрошення від Жозепа Борреля взяти участь у першому у 2023 році засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке відбудеться в січні. Важливою темою буде підготовка до саміту Україна 3 лютого", - розповів Кулеба.

За його словами, важлива темою саміту стануть передвступні переговори вступу України до ЄС.

Також, як зазначив міністр, на саміті буде йтися про імплементацію формули миру президента Володимира Зеленського та посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, як раніше заявив президент України Володимир Зеленський, зараз настає час для початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі

Додамо, за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиної, Україна разом з ЄС розпочне оцінювати кроки нашої країни на шляху до ЄС вже на початку березня.

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