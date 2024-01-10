Цей рік стане вирішальним для України, Литви та партнерів, - Зеленський

Цей рік стане вирішальним не лише для України, яка протистоїть російській агресії. Але й для Литви та партнерів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на прес-конференції з президентом Литви.

"Багато в чому цей рік стане вирішальним для наших держав: для України, для Литви, для усіх наших партнерів. Ми разом маємо визначити, які саме нам рішення принесе цей рік. Наша сила має це визначити, наша єдність має це зробити. Це мають бути рішення на користь нашої свободи, цілісності, на користь наших держав, культур і справедливого миру для нас усіх", - сказав президент.

Він додав, що усе, що прагне Україна для себе, працюватиме на захист свободи та незалежності кожного народу, якому загрожує Росія.

Крім того, Зеленський подякував Литві за підтримку України, наголосивши, що зброя, яка надала балтійська країна, з перших днів повномасштабної війни зупиняє ворога.

"Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, оборонні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування. Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто про допомогу, а про спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені", - додав глава держави.

Візит Зеленського

Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він провів переговори з литовським лідером Гітанасом Науседою. Українська та литовська сторони підписали двосторонні угоди.

Зеленський проведе також з литовським прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Після Литви український президент відвідає Естонію та Латвію.