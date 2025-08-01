ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей популярний менеджер паролів скоро закриється: як не втратити доступ

П'ятниця 01 серпня 2025 15:05
UA EN RU
Цей популярний менеджер паролів скоро закриється: як не втратити доступ Популярний менеджер паролів закриється вже в жовтні (фото:
Автор: Павло Колеснік

Dropbox офіційно оголосила про закриття свого менеджера паролів Dropbox Passwords - через п'ять років після запуску. Повне завершення роботи сервісу заплановано на 28 жовтня 2025 року, однак вимкнення відбуватиметься поетапно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

Згідно із заявою компанії, з 28 серпня Dropbox Passwords буде доступний тільки для перегляду: користувачі більше не зможуть додавати нові паролі або використовувати функцію автозаповнення.

З 11 вересня мобільний додаток Dropbox Passwords перестане працювати. До фінального вимкнення буде доступна тільки браузерна версія - і то до кінця жовтня.

Після 28 жовтня всі дані користувачів будуть видалені з серверів Dropbox - включно з логінами, паролями та платіжною інформацією. Компанія рекомендує користувачам експортувати свої дані заздалегідь і перейти на альтернативні рішення, такі як 1Password. Інструкція з перенесення вже розміщена в службі підтримки Dropbox.

У компанії заявили, що закриття Dropbox Passwords дасть змогу зосередитися на розвитку основних функцій свого основного продукту. Однак експерти вказують, що останніми роками сервіс стикався із серйозною конкуренцією з боку 1Password, LastPass, а також вбудованих рішень від Apple, Google і Microsoft.

Dropbox запустила власний менеджер паролів 2020 року, після придбання стартапу Valt 2019-го. Спочатку доступ до Dropbox Passwords надавали тільки платним підписникам, але пізніше сервіс став доступний усім користувачам.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
пароль
Новини
У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох
У Києві вже 31 жертва ворожого удару: з-під завалів дістали ще трьох
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському