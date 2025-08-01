Цей популярний менеджер паролів скоро закриється: як не втратити доступ

Dropbox офіційно оголосила про закриття свого менеджера паролів Dropbox Passwords - через п'ять років після запуску. Повне завершення роботи сервісу заплановано на 28 жовтня 2025 року, однак вимкнення відбуватиметься поетапно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

Згідно із заявою компанії, з 28 серпня Dropbox Passwords буде доступний тільки для перегляду: користувачі більше не зможуть додавати нові паролі або використовувати функцію автозаповнення.

З 11 вересня мобільний додаток Dropbox Passwords перестане працювати. До фінального вимкнення буде доступна тільки браузерна версія - і то до кінця жовтня.

Після 28 жовтня всі дані користувачів будуть видалені з серверів Dropbox - включно з логінами, паролями та платіжною інформацією. Компанія рекомендує користувачам експортувати свої дані заздалегідь і перейти на альтернативні рішення, такі як 1Password. Інструкція з перенесення вже розміщена в службі підтримки Dropbox.

У компанії заявили, що закриття Dropbox Passwords дасть змогу зосередитися на розвитку основних функцій свого основного продукту. Однак експерти вказують, що останніми роками сервіс стикався із серйозною конкуренцією з боку 1Password, LastPass, а також вбудованих рішень від Apple, Google і Microsoft.

Dropbox запустила власний менеджер паролів 2020 року, після придбання стартапу Valt 2019-го. Спочатку доступ до Dropbox Passwords надавали тільки платним підписникам, але пізніше сервіс став доступний усім користувачам.