На цей гол ПСЖ у ворота "Реала" можна дивитися вічно: відео, яке всі обговорюють

Перший тайм матчу ПСЖ - "Реал" у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2025 відзначився не тільки розгромним рахунком - 3:0 на користь парижан, а й неймовірною гольовою комбінацією французького клубу.
РБК-Україна пропонує подивитися на гол, який може потрапити в футбольні підручники.
Третій гол ПСЖ викликав справжній захват у вболівальників. Цей м'яч став результатом блискавичної та разючої атаки, що розгорнулася на полі.
Швидка комбінація гравців ПСЖ на 24-й хвилині завершилася точним і потужним ударом Фабіана Руїса, який не залишив жодних шансів воротарю "Реала" Тібо Куртуа.
Цей гол став кульмінацією домінуючого першого тайму для ПСЖ, який продемонстрував свою готовність боротися за головний трофей турніру.
Цей гол став другим для Руїса у першому таймі - перше його взяття воріт Куртуа сталося вже на 6-й хвилині поєдинку.
Окрім 29-річного іспанського півзахисника ворота "вершкових", яких багато хто вважав беззаперечними фаворитами цього протистояння, вразив Усман Дембеле - він забив на 9-й хвилині.
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