Цей домашній засіб допомагає уникнути випадіння волосся: не всі про нього знають

Зупинити випадіння волосся можна за допомогою натурального засобу з цибулею, який стимулює ріст і зміцнює корені волосся. Приготувати його вдома може кожен, але є деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube -канал американського лікаря Еріка Берга.

Чим корисна цибуля для волосся

За словами медика, червона цибуля багата сіркою, яка допомагає організму виробляти кератин, основний білок, що міститься у волоссі. Ці гострі овочі також можуть похвалитися найбільшою кількістю кверцетину, який допомагає збільшити рівень гормонів росту волосяного фолікула. ​​

Він також є потужним антимікробним засобом, що захищає шкіру голови від надмірного росту дріжджів, грибків, цвілі та лупи.

Цибулевий засіб проти випадіння волосся

Доктор Берг розповів, що домашній цибулевий "шампунь" може бути ефективним засобом. Щоб приготувати розчин, просто подрібніть та потовчіть червону цибулину, а потім процідіть суміш через марлю, щоб повністю відокремити рідину від решти шматочків.

У душі помасажуйте вологе волосся цим цибулевим соком, втираючи його в коріння протягом кількох хвилин. Потім двічі вимийте волосся шампунем, щоб змити будь-який залишковий запах цибулі.

Дослідження показало, що нанесення цибулевого соку на шкіру голови потенційно може допомогти деяким людям відростити волосся. У цьому дослідженні взяли участь учасники, які страждають від вогнищевої алопеції - типу плямистого випадіння волосся без рубців.

Ріст волосся почався вже після двох тижнів нанесення цибулевого соку на шкіру голови двічі на день. Майже 74% учасників спостерігали деяке відновлення росту волосся через чотири тижні, а через шість тижнів близько 87% повідомили про відновлення росту.

Хоча цибулевий сік є відомим домашнім засобом від випадіння волосся, необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити його ефективність.

За словами Берга, достатньо застосовувати цибулевий сік двічі на тиждень протягом приблизно шести тижнів.

Щоб посилити дію цибулевого соку, експерт рекомендує додати п'ять крапель олії розмарину, яка містить фітонутрієнти, пов'язані з ростом волосся та загальною користю для здоров'я.

Однак, важливо розуміти, що цей засіб не є чудодійним, тому що правильне харчування, включаючи отримання достатньої кількості вітаміну D є важливим для підтримки здоров’я волосся.

Що може спричинити випадіння волосся

Випадіння волосся, яке також називають алопецією, може бути спричинене багатьма різними факторами, такими як генетика, гормони, проблеми зі здоров'ям, стрес і навіть спосіб життя. Однією з найпоширеніших причин є спадкове випадіння волосся, яке часто називають чоловічим або жіночим типом облисіння.