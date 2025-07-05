Это домашнее средство помогает избежать выпадения волос: не все о нем знают

Остановить выпадение волос можно с помощью натурального средства с луком, которое стимулирует рост и укрепляет корни волос. Приготовить его дома может каждый, но есть некоторые нюансы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube -канал американского врача Эрика Берга.

Чем полезен лук для волос

По словам медика, красный лук богат серой, которая помогает организму вырабатывать кератин, основной белок, содержащийся в волосах. Эти острые овощи также могут похвастаться наибольшим количеством кверцетина, который помогает увеличить уровень гормонов роста волосяного фолликула.

Он также является мощным антимикробным средством, защищающим кожу головы от чрезмерного роста дрожжей, грибков, плесени и перхоти.

Луковое средство против выпадения волос

Доктор Берг рассказал, что домашний луковый "шампунь" может быть эффективным средством. Чтобы приготовить раствор, просто измельчите и растолките красную луковицу, а затем процедите смесь через марлю, чтобы полностью отделить жидкость от остальных кусочков.

В душе помассируйте влажные волосы этим луковым соком, втирая его в корни в течение нескольких минут. Затем дважды вымойте волосы шампунем, чтобы смыть любой остаточный запах лука.

Исследование показало, что нанесение лукового сока на кожу головы потенциально может помочь некоторым людям отрастить волосы. В этом исследовании приняли участие участники, страдающие от очаговой алопеции - типа пятнистого выпадения волос без рубцов.

Рост волос начался уже после двух недель нанесения лукового сока на кожу головы дважды в день. Почти 74% участников наблюдали некоторое восстановление роста волос через четыре недели, а через шесть недель около 87% сообщили о возобновлении роста.

Хотя луковый сок является известным домашним средством от выпадения волос, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить его эффективность.

По словам Берга, достаточно применять луковый сок дважды в неделю в течение примерно шести недель.

Чтобы усилить действие лукового сока, эксперт рекомендует добавить пять капель масла розмарина, которое содержит фитонутриенты, связанные с ростом волос и общей пользой для здоровья.

Однако, важно понимать, что это средство не является чудодейственным, потому что правильное питание, включая получение достаточного количества витамина D является важным для поддержания здоровья волос.

Что может вызвать выпадение волос

Выпадение волос, которое также называют алопецией, может быть вызвано многими различными факторами, такими как генетика, гормоны, проблемы со здоровьем, стресс и даже образ жизни. Одной из самых распространенных причин является наследственное выпадение волос, которое часто называют мужским или женским типом облысения.