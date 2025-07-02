Цей дешевий продукт з магазину захистить серце та знизить холестерин

Який овоч з магазину допоможе знизити холестерин?

Професор Франклін Джозеф назвав червону капусту справжнім "суперфудом".

Червона капуста вирізняється своїм вражаючим поживним профілем, який включає:

Клітковину, яка важлива для здорового травлення.

Антиоксиданти, тобто боротьба з вільними радикалами в організмі.

Протизапальні властивості, які допомагають зменшити запалення.

Поліфеноли та антоціани - саме ці сполуки надають капусті її характерний яскраво-червоний колір і активно борються із запаленням та окислювальним стресом.

"Червона капуста - один з найбільш недооцінених суперфудів у супермаркеті. Вона багата на клітковину, низькокалорійна та містить сполуки, які підтримують здоров'я кишечника, знижують рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності та сприяють здоровій імунній системі", - сказав фахівець.

"Це неймовірний продукт - особливо якщо врахувати його ціну", додав він.

Здоровий кишечник - запорука всього

Професор Джозеф детальніше розповів, як пребіотичні волокна червоної капусти живлять корисні бактерії кишечника, прагнучи збалансованого мікробіому концепції, яка все частіше пов'язується з перевагами від травлення до психічного благополуччя.

"Здоров'я кишечника відіграє величезну роль у всьому: від імунітету до регуляції настрою. Додавання кількох ложок сирої або злегка приготованої червоної капусти до ваших страв – це простий спосіб підтримати його", - сказав він.

Окрім користі для здоров'я кишечника, червона капуста містить сполуки, схожі на сульфорафан, що міститься в броколі, які, як вважається, допомагають знизити ризик деяких видів раку.

Червона капуста підтримує шляхи детоксикації в печінці, допомагає знизити запалення і навіть була пов'язана з покращенням здоров'я серця завдяки своєму антиоксидантному профілю.

Червона капуста та холестерин

Порада професора Джозефа підтверджується дослідженням, опублікованим у журналі Clinical Phytoscience 2019 року. Дослідження показало, що у кроликів з високим рівнем холестерину споживання цього овоча було ефективним у зниженні їхнього рівня.

У кроликів з гіперхолестеринемією листя червоної капусти показали значне зниження холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності та рівня триацилгліцеролу порівняно з групами, яким вводили екстракт.

Листя червоної капусти має вищий потенціал покращення проти зміненого ліпідемічного профілю та перекисного окислення ліпідів порівняно з її екстрактом, що пояснює її здатність запобігати виснаженню ендогенних антиоксидантних ферментів: SOD та CAT.

Окреме дослідження, що з'явилося в журналі Федерації американських товариств експериментальної біології, також наголосило, що дуже молоді рослини червоної капусти можуть знизити ризик серцевих захворювань.