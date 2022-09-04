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В ЦЕРН допустили возможность остановки Большого адронного коллайдера: названа причина

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Воскресенье 04 сентября 2022 21:27
В ЦЕРН допустили возможность остановки Большого адронного коллайдера: названа причина Фото: в ЦЕРН допустили возможность остановки Большого адронного коллайдера (flickr by Pietro Faccioli)
Автор: Иван Носальский

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) допускает возможность приостановки работы Большого адронного коллайдера на фоне энергетического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комиссии по управлению энергией ЦЕРН Сержа Клоде, которое приводит The Wall Street Journal.

Отмечается, что всего на территории ЦЕРН расположены восемь ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер.

Сейчас организация обсуждает с поставщиком электроэнергии - французской компанией EDF - сценарий, при котором оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии. Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а вместо этого прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов.

"Цель ЦЕРН - поддерживать работу Большого адронного коллайдера и избежать внезапной остановки, которая может нарушить работу установки стоимостью 4,4 миллиарда долларов", - подчеркнул Клоде.

Напомним, ранее стало известно, что благодаря работе Большого адронного коллайдера ученым удалось открыть дважды очарованный тетракварк, что является сегодня для науки новой формой материи.

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