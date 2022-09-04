В ЦЕРН допустили возможность остановки Большого адронного коллайдера: названа причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комиссии по управлению энергией ЦЕРН Сержа Клоде, которое приводит The Wall Street Journal .

Отмечается, что всего на территории ЦЕРН расположены восемь ускорителей частиц, одним из которых является Большой адронный коллайдер.

Сейчас организация обсуждает с поставщиком электроэнергии - французской компанией EDF - сценарий, при котором оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления электроэнергии. Это позволит не отключать Большой адронный коллайдер, а вместо этого прекратить работу других ускорителей частиц и снизить энергопотребление на 25 процентов.

"Цель ЦЕРН - поддерживать работу Большого адронного коллайдера и избежать внезапной остановки, которая может нарушить работу установки стоимостью 4,4 миллиарда долларов", - подчеркнул Клоде.