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В ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного колайдера: названа причина

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Неділя 04 вересня 2022 21:27
В ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного колайдера: названа причина Фото: у ЦЕРН допустили можливість зупинки Великого адронного колайдера (flickr by Pietro Faccioli)
Автор: Іван Носальський

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) допускає можливість припинення роботи Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комісії з управління енергією ЦЕРН Сержа Клоде, яке наводить The Wall Street Journal.

Відзначається, що всього на території ЦЕРН розташовані вісім прискорювачів частинок, одним з яких є Великий адронний колайдер.

Зараз організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, за яким оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії. Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а замість цього припинити роботу інших прискорювачів частинок і знизити енергоспоживання на 25 відсотків.

"Мета ЦЕРН - підтримувати роботу Великого адронного колайдера і уникнути раптової зупинки, яка може порушити роботу установки вартістю 4,4 мільярда доларів", - підкреслив Клоде.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завдяки роботі Великого адронного колайдера вченим вдалося відкрити двічі зачарований тетракварк, що є сьогодні для науки новою формою матерії.

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