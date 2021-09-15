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Церковь в смартфоне. ПЦУ запустила собственное приложение

Автор: Дмитрий Левицкий

Православная церковь Украины запустила собственное приложение для смартфонов под названием "Моя Церковь". Оно уже доступно для загрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Play.

Сейчас в приложении "Моя Церковь" есть пять разделов, которые могут пригодиться верующим:

  • карта храмов ПЦУ;
  • календарь церковных праздников и важных событий;
  • молитвы;
  • новости из жизни церкви;
  • личный кабинет.

В личном кабинете пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться через онлайн-чат со священником.

Приложение уже доступно для пользователей смартфонов как на Android, так и на системе iOS. Скачать его можно в Google Play и App Store.

Фото: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (play.google.com)

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