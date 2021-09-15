Церковь в смартфоне. ПЦУ запустила собственное приложение

Сейчас в приложении "Моя Церковь" есть пять разделов, которые могут пригодиться верующим:

карта храмов ПЦУ;

календарь церковных праздников и важных событий;

молитвы;

новости из жизни церкви;

личный кабинет.

В личном кабинете пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться через онлайн-чат со священником.

Приложение уже доступно для пользователей смартфонов как на Android, так и на системе iOS. Скачать его можно в Google Play и App Store.

Фото: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (play.google.com)