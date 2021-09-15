Церковь в смартфоне. ПЦУ запустила собственное приложение

Православная церковь Украины запустила собственное приложение для смартфонов под названием "Моя Церковь". Оно уже доступно для загрузки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Play.
Сейчас в приложении "Моя Церковь" есть пять разделов, которые могут пригодиться верующим:
В личном кабинете пользователи могут не только персонализировать приложение, но и пообщаться через онлайн-чат со священником.
Приложение уже доступно для пользователей смартфонов как на Android, так и на системе iOS. Скачать его можно в Google Play и App Store.
Фото: ПЦУ запустила собственное мобильное приложение (play.google.com)