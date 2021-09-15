Церква у смартфоні. ПЦУ запустила власний застосунок

Православна церква України запустила власний застосунок для смартфонів під назвою "Моя Церква". Він вже доступний для завантаження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Play.
Наразі в застосунку "Моя Церква" є п'ять розділів, які можуть стати у пригоді вірянам:
В особистому кабінеті користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися через онлайн-чат зі священником.
Застосунок вже доступний для користувачів смартфонів як на Android, так і на системі iOS. Завантажити його можна в Google Play та App Store.
Фото: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок (play.google.com)