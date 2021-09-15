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Церква у смартфоні. ПЦУ запустила власний застосунок

Автор: Дмитро Левицький

Православна церква України запустила власний застосунок для смартфонів під назвою "Моя Церква". Він вже доступний для завантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Play.

Наразі в застосунку "Моя Церква" є п'ять розділів, які можуть стати у пригоді вірянам:

  • карта храмів ПЦУ;
  • календар церковних свят та важливих подій;
  • молитви;
  • новини з життя церкви;
  • особистий кабінет.

В особистому кабінеті користувачі можуть не тільки персоналізувати застосунок, а й поспілкуватися через онлайн-чат зі священником.

Застосунок вже доступний для користувачів смартфонів як на Android, так і на системі iOS. Завантажити його можна в Google Play та App Store.

Фото: ПЦУ запустила власний мобільний застосунок (play.google.com)

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ПЦУ