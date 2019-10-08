Церковь Греции соберет внеочередной собор для рассмотрения украинского вопроса

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий Зоря сообщил, что в субботу, 12 октября, соберется внеочередной собор иерархов церкви Греции для рассмотрения рассмотрения вопроса об автокефалии украинской церкви. Об этом он написал в Facebook.

Он сообщил, что 7 октября Блаженнейший архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II подписал соответствующее распоряжение. Евстратий Зоря добавил, что на этой неделе в Афинах состоится очередное заседание собора иерархов церкви Греции, которое завершится 11 октября.

"Среди перечня тем заседания не было никакой, связанной с Украиной, поэтому промосковские информационные ресурсы поспешили сообщить, что "вопрос о признании автокефалии ПЦУ Собор Греческой церкви не будет рассматривать", - пояснил священнослужитель.

Он сообщил, что следующий предстоятель церкви Греции архиепископ Иероним созывает внеочередное заседание для обсуждения именно украинского вопроса.

Архиепископ Евстратий Зоря напомнил, что украинский вопрос уже заслушал постоянный синод церкви Греции, который принял к сведению отчеты (оба отчета были позитивными) двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии.

"По итогам слушаний Синод констатировал, что Вселенский патриарх имеет право провозглашать автокефалию поместных церквей (тогда как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского патриархата)", - пояснил он.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с получением томоса об автокефалии Украинской православной церкви и заявил, что ему радуются как в Украине, так и за ее пределами. Стоит отметить, что томос - это особый документ, который завершает процесс получения автокефалии православной церковью.

Автокефалия же заключается в полной самостоятельности церкви в принятии решений. Таким образом, ПЦУ юридически вышла из подчинения другой поместной церкви, то есть РПЦ, и будет подчиняться той, которая дает автокефалию, - а именно Константинопольского патриархата.