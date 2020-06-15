Церемонию "Оскар" перенесли: названа дата

Американская киноакадемия из-за пандемии коронавируса перенесла 93-ю церемонию вручения премий "Оскар" на 25 апреля 2021 года. Вручение наград должно было состояться 28 февраля.

Об этом сообщается на сайте академии.

Отмечается, что перенос церемонии может предоставить кинематографистам больше времени для завершения своих работ.

"Срок рассмотрения заявки на получение премии "Оскар" был продлен сверх стандартного крайнего срока 31 декабря: теперь полнометражный фильм должен иметь квалификационную дату выхода в прокат с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Сроки подачи заявок для участия в конкурсе были продлены до 15 января 2021 года, а для специальных категорий фильмов до 1 декабря 2020 года.

Объявления номинантов премии запланировано на 15 марта 2020 года.

Кроме того, было решено перенести открытие для публики музея киноакадемии, которое было запланировано на 14 декабря 2020 года. Теперь оно состоится 30 апреля 2021 года.

Отметим, что за всю историю церемонию вручения "Оскара" вручения переносили трижды: в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968 году - за убийство Мартина Лютера Кинга и в 1981 году - за покушение на президента Рейгана.

Напомним, в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля прошла церемония вручения главной кинопремии - Оскар-2020, названы победители.

В конце апреля впервые за всю историю "Оскара" киноакадемия объявила, что допустит к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалоь, что кинофестиваль в Каннах перенесли на неопределенный период из-за пандемии коронавируса.