Церемонію "Оскара" перенесли: названа дата

Американська кіноакадемія через пандемію коронавірусу перенесла 93-ю церемонію вручення премій "Оскар" на 25 квітня 2021 року. Вручення нагород мало відбутися 28 лютого.

Про це повідомляється на сайті академії.

Зазначається, що перенесення церемонії може надати кінематографістам більше часу для завершення своїх робіт.

"Термін розгляду заявки на отримання премії "Оскар" був продовжений понад стандартний крайній термін 31 грудня: тепер повнометражний фільм повинен мати кваліфікаційну дату виходу в прокат з 1 січня 2020 року по 28 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Терміни подачі заявок для участі в конкурсі були продовжені до 15 січня 2021 року, а для спеціальних категорій фільмів до 1 грудня 2020 року.

Оголошення номінантів премії заплановано на 15 березня 2020 року.

Крім того, вирішено перенести відкриття для публіки музею кіноакадемії, яке було заплановано на 14 грудня 2020 року. Тепер воно відбудеться 30 квітня 2021 року.

Зазначимо, що за всю історію церемонію вручення "Оскара" вручення переносили тричі: в 1938 році через повені в Лос-Анджелесі, в 1968 році - через вбивство Мартіна Лютера Кінга та в 1981 році - через замах на президента Рейгана.

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі в ніч на 10 лютого відбулася церемонія вручення головної кінонагороди - Оскар-2020, названі переможці.

В кінці квітня вперше за всю історію "Оскара" кіноакадемія оголосила, що допустить до відбору фільми, які були показані онлайн в період закриття кінотеатрів через пандемію коронавірусу.

Раніше стало відомо, що кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період через пандемію коронавірусу.