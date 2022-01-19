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Церемония вручения премии "Grammy" пройдет в Лас-Вегасе: названа дата

Автор: Наталья Скороход

64-я ежегодная церемония вручения премии "Grammy" состоится в Лас-Вегасе 3 апреля. Она будет транслироваться в прямом эфире с MGM Grand Garden Arena.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организаторов.

Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, но его перенесли в Лос-Вегас на 3 апреля.

Grammy

церемонию вручения премии "Grammy" в 2022 году перенесли из-за распространения штамма "Омикрон" в Лос-Анджелесе.

Напомним о претендентах премии Grammy в 2022 году. Список номинантов во всех категориях можно увидеть на нашем сайте.

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