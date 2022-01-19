Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата

64-та щорічна церемонія вручення премії "Grammy" відбудеться в Лас-Вегасі 3 квітня. Вона буде транслюватися в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.
Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.
Grammy
церемонію вручення премії " Grammy "в 2022 році перенесли через поширення штаму" Омікрон" в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо про претендентах премії Grammy в 2022 році. Список номінантів у всіх категоріях можна побачити на нашому сайті.