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Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата

Автор: Наталья Скороход

64-та щорічна церемонія вручення премії "Grammy" відбудеться в Лас-Вегасі 3 квітня. Вона буде транслюватися в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.

Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.

Grammy

церемонію вручення премії " Grammy "в 2022 році перенесли через поширення штаму" Омікрон" в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо про претендентах премії Grammy в 2022 році. Список номінантів у всіх категоріях можна побачити на нашому сайті.

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