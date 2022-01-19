Церемонія вручення премії "Grammy" пройде в Лас-Вегасі: названа дата

Спочатку захід мав пройти 31 січня в Лос-Анджелесі, але його перенесли в Лос-Вегас на 3 квітня.

Grammy

церемонію вручення премії " Grammy "в 2022 році перенесли через поширення штаму" Омікрон" в Лос-Анджелесі.