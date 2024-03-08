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Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться 11 березня

Фото: Єнс Столтенберг та Ульф Крістерссон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Церемонія підняття державного прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться у понеділок, 11 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

"У понеділок, 11 березня, церемонія піднесення прапора у зв'язку зі святкуванням входження Королівства Швеції до НАТО відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Під час церемонії перед пресою виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Вступ Швеції до НАТО

2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина та Угорщина. Пізніше після низки домовленостей Анкара все ж таки дала свою згоду.

Довгий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що була останньою перешкодою для Стокгольма.

26 лютого парламент Угорщини все ж таки ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуек підписав документ.

Учора, 7 березня, Держдеп США повідомив, що Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.

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НАТОШвеція