Церемонія підняття прапора Швеції у штаб-квартирі НАТО відбудеться 11 березня

"У понеділок, 11 березня, церемонія піднесення прапора у зв'язку зі святкуванням входження Королівства Швеції до НАТО відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Під час церемонії перед пресою виступлять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Вступ Швеції до НАТО

2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швеція подала заявку на вступ до НАТО. Проти цього рішення виступили Туреччина та Угорщина. Пізніше після низки домовленостей Анкара все ж таки дала свою згоду.

Довгий час Угорщина залишалася останньою країною, яка не ратифікувала заявку, що була останньою перешкодою для Стокгольма.

26 лютого парламент Угорщини все ж таки ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу, а вже 5 березня новообраний президент Тамаш Шуек підписав документ.

Учора, 7 березня, Держдеп США повідомив, що Швеція офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу. Вона стала 32-м членом НАТО.