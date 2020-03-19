Церемония передачи Олимпийского огня прошла без зрителей

В Афинах на Панафинейском стадионе состоялась церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летних Олимпийских игр 2020 года Токио. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Из-за пандемии коронавируса церемония прошла без зрителей и журналистов, но за ней можно было следить в режиме онлайн.

"Следуя рекомендациям властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводится без зрителей", - говорится в сообщении.

Пламя было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио, которая также пройдет без зрителей, стартует 26 марта. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме. Комитет призвал атлетов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии.

Ряд спортсменов раскритиковали организацию за отказ перенести Олимпиаду.