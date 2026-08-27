Яценюк згадав жарт про Порошенка: за один торт підтримали на президента
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з гумором та іронією оцінив політичні таланти Петра Порошенка під час подій Революції Гідності та розповів, як той здобув підтримку на президентських виборах 2014 року.
Про це він сказав у спецпроєкті РБК-Україна "Україна: 35 років незалежності".
За словами Яценюка, у п'ятого президента виявилися справді унікальні політтехнологічні та комунікаційні здібності, які дозволили йому швидко завоювати симпатії українців у критичний для країни момент.
"Це ж треба мати такі надзвичайні здібності: принести на Майдан всього один торт - і за це тебе всі підтримали й обрали президентом!" - поділився спогадами експрем'єр.
Яценюк підкреслив, що така феноменальна майстерність скористатися моментом та сформувати довкола себе образ рятівника дозволила Порошенку отримати потужний вотум довіри без надмірних зусиль.
Нагадаємо, позачергові вибори Президента України відбулися 25 травня 2014 року. Петро Порошенко переміг уже в першому турі, здобувши 54,7% голосів виборців.
Також Арсеній Яценюк розкрив роль Петра Порошенка у розвалі коаліції після Революції Гідності.
За його словами, тодішній глава держави реалізував комбінацію із достроковим розпуском парламенту, яку пізніше застосували у 2019 році.
Крім того, експрем'єр визнав свою помилку щодо проєкту "Стіна" на кордоні з РФ. Він зазначив, що суттєво недооцінив потужність інформаційної машини та дискредитаційних кампаній, які розгорнули проти його уряду.