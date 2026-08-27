Яценюк згадав жарт про Порошенка: за один торт підтримали на президента

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з гумором та іронією оцінив політичні таланти Петра Порошенка під час подій Революції Гідності та розповів, як той здобув підтримку на президентських виборах 2014 року.

Про це він сказав у спецпроєкті РБК-Україна "Україна: 35 років незалежності".

За словами Яценюка, у п'ятого президента виявилися справді унікальні політтехнологічні та комунікаційні здібності, які дозволили йому швидко завоювати симпатії українців у критичний для країни момент.

"Це ж треба мати такі надзвичайні здібності: принести на Майдан всього один торт - і за це тебе всі підтримали й обрали президентом!" - поділився спогадами експрем'єр.

Яценюк підкреслив, що така феноменальна майстерність скористатися моментом та сформувати довкола себе образ рятівника дозволила Порошенку отримати потужний вотум довіри без надмірних зусиль.