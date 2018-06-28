Также Яценюк выступает за то, чтобы члены Кабмина могли одновременно быть нардепами

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступает за сокращение количества нардепов до 300. Об этом он написал в своей авторской колонке в День Конституции Украины 28 июня.

"Верховная рада Украины должна быть эффективной, профессиональной и влиятельной. В частности, одного народного депутата должно выбирать большее количество людей. Тогда он будет иметь большую легитимность и ответственность", - подчеркнул Яценюк.

"Надо уменьшить количество народных депутатов до 300. Чем меньше депутатов, тем больше их влияние, легитимность, профессионализм и ответственность", - добавил он.

По убеждению Яценюка, в Конституции нужно четко предусмотреть, что не может быть народным депутатом лицо, имеющее иностранное гражданство.

Лидер "Народного фронта" выступает за то, чтобы члены Кабинета министров могли одновременно быть народными депутатами - как в Германии, Британии: "В парламентско-президентской республике Верховная рада и правительство должны быть более скоординированы. Не надо изобретать велосипед".

Яценюк убежден, что когда чиновник является членом парламента, это более эффективное законотворчество.

"Правительственные законопроекты будут легче и оперативнее проходить в Раде. Это диалог между правительством и парламентом. Это политическая ответственность каждого члена Кабмина, перед коалицией и перед своей партией в парламенте", - написал он.

Политик подчеркнул, что сейчас продолжается дискуссия о полной отмене депутатского иммунитета.

"Мы предлагаем предоставить возможность задержания и взятия под стражу народного депутата без согласия Верховной рады Украины во время или сразу после совершения им тяжкого или особо тяжкого преступления. Однако политическая деятельность и политическая позиция народного депутата Украины должны быть защищены", - написал Яценюк.

"Изучив международный опыт, предлагаем изменить процедуру голосования в Верховной раде. А именно, разрешить принятие решений большинством от присутствующих на пленарном заседании. Это будет мобилизировать парламентариев. Это будет стимулировать межпартийное единство в принятии важнейших законов. Это потребует персонального голосования", - убежден он.

В то же время, по убеждению Яценюка, в Конституции необходимо прописать лишение мандата в случае неличного голосования нардепа: "Также лишать статуса народного депутата в случае непосещение пленарных заседаний в совокупности более 30 дней в течение сессии без уважительных причин".

"Вводится новое понятие: так называемые конституционные законы Украины. Они будут приниматься не большинством от присутствующих, а большинством от конституционного состава Верховной рады. Конституционными должны быть ключевые законы для развития государства. В частности, законы о Кабмине, о судоустройстве, о президенте; Избирательный кодекс; об основах внешней политики; закон о языке", - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что никаких новаций в порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию не нужно:

"И эта процедура изменений должна быть сложной: двумя третями депутатов (как сейчас). Это самый важный акт государства. Вторые по важности и сложности принятия, – конституционные законы - принимаются большинством от состава парламента. Простые законы - большинством от присутствующих".