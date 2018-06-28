Також Яценюк виступає за те, щоб члени Кабміну могли одночасно бути нардепами

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк виступає за зменшення кількості нардепів до 300. Про це він написав в авторській колонці у День Конституції України 28 червня.

"Верховна рада України має бути ефективною, професійною і впливовою. Зокрема, одного народного депутата має обирати більша кількість людей. Тоді він матиме більшу легітимність і відповідальність", - наголосив Яценюк.

"Треба зменшити кількість народних депутатів до 300. Що менше депутатів, то більші їхній вплив, легітимність, професійність і відповідальність", - додав він.

На переконання Яценюка, в Конституції треба чітко передбачити, що не може бути народним депутатом особа, яка має іноземне громадянство.

Лідер "Народного фронту" виступає за те, щоби члени Кабінету міністрів могли одночасно бути народними депутатами - як це є в Німеччині, Британії: "У парламентсько-президентській республіці Верховна рада і уряд мають бути більш скоординовані. Не треба вигадувати велосипед".

Яценюк переконаний, що коли урядовець є членом парламенту, це ефективніша законотворчість.

"Урядові законопроекти легше і оперативніше проходитимуть у Раді. Це діалог між урядом і парламентом. Це політична відповідальність кожного члена Кабміну, перед коаліцією і перед своєю партією в парламенті", - написав він.

Політик підкреслив, що наразі триває дискусія про повне скасування депутатського імунітету.

"Ми пропонуємо надати можливість затримання і взяття під варту народного депутата без згоди Верховної ради України під час або одразу після скоєння ним тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Проте політична діяльність і політична позиція народного депутата України повинні бути захищені", - написав Яценюк.

"Вивчивши міжнародний досвід, пропонуємо змінити процедуру голосування у Верховній раді. А саме, дозволити ухвалення рішень більшістю від присутніх на пленарному засіданні. Це мобілізуватиме парламентарів. Це стимулюватиме міжпартійну єдність у прийнятті надважливих законів. Це вимагатиме персонального голосування", - переконаний він.

Водночас, на переконання Яценюка, в Конституції необхідно прописати позбавлення мандату у випадку неособистого голосування нардепа: "Також позбавляти статусу народного депутата в разі невідвідування пленарних засідань сукупно більше 30 днів протягом сесії без поважних причин".

"Вводиться нове поняття: так звані конституційні закони України. Вони ухвалюватимуться не більшістю від присутніх, а більшістю від конституційного складу Верховної ради. Конституційними мають бути ключові закони для розвитку держави. Зокрема, закони про Кабмін, про судоустрій, про президента; Виборчий кодекс; про основи зовнішньої політики; закон про мову", - наголосив він.

Яценюк підкреслив, що жодних новацій в порядку внесення змін і доповнень до Конституції не потрібно:

"І ця процедура змін має бути найскладнішою: двома третинами депутатів (як зараз). Це найважливіший акт держави. Другі за важливістю і складністю ухвалення, – конституційні закони, - ухвалюються більшістю від складу парламенту. Прості закони - більшістю від присутніх".