Яценюк: Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма

Яценюк прокомментировал инициативы РФ в Хельсинки

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк подчеркивает, что Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма, которые были инициированы российской стороной на встрече президентов РФ и США в Хельсинки. Об этом Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

По мнению политика, переговорные предложения президента Путина - это всегда обман. "Советуем всем партнерам не иметь никаких иллюзий относительно "новых" и "интересных" идей, которые Россия предложила на встрече в Хельсинки", - написал Яценюк.

"За этими идеями видно старое и хищное нутро агрессора, которому доставляет удовольствие насмешка над свободным миром. Большинство предложений, о которых известно, имитируют путь к решениям. Это переговорная ловушка", - убежден он.

Яценюк подчеркнул, что Украина не примет никаких тайных планов в отношении Донбасса и Крыма.

"Украина имеет политическое, моральное и человеческое право требовать от партнеров с Запада твердо придерживаться цивилизованных принципов международных отношений. Моральное равенство с агрессором - это худший из возможных ударов массового поражения в отношении самих себя", - отметил политик.

Напомним, как писал Bloomberg, на саммите в Хельсинки президент РФ Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбассе, чтобы "положить конец военному конфликту".