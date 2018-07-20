Яценюк: Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму

Яценюк прокоментував ініціативи РФ у Гельсінкі

Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголошує, що Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму, які були ініційовані російською стороною на зустрічі президентів РФ та США у Гельсінкі. Про це Арсеній Яценюк написав на своїй сторінці у Facebook.

На думку політика, переговорні пропозиції президента Путіна - це завжди обман. "Радимо усім партнерам не мати жодних ілюзій стосовно "нових" і "цікавих" ідей, які Росія запропонувала на зустрічі в Гельсінкі", - написав Яценюк.

"За цими ідеями видно старе і хиже нутро агресора, якому приносить задоволення насмішка над вільним світом. Більшість пропозицій, про які відомо, імітують шлях до рішень. Це переговорна пастка", - переконаний він.

Яценюк підкреслив, що Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму.

"Україна має політичне, моральне і людське право вимагати від партнерів із Заходу твердо дотримуватися цивілізованих принципів міжнародних відносин. Моральна рівність з агресором - це найгірший з можливих ударів масового ураження стосовно самих себе", - зазначив політик.

Нагадаємо, як писав Bloomberg, на саміті в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі щоб "покласти край військовому конфлікту".