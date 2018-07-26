Яценюк приветствует заявление Помпео о непризнании российской аннексии Крыма

Яценюк уверен, что справедливость над агрессором неизбежно восторжествует

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк приветствует заявление государственного секретаря США Майка Помпео о непризнании российской аннексии Крыма. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Приветствую заявление государственного секретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Эта однозначная позиция, как и преданность территориальной целостности Украины, будут оставаться незыблемыми", - написал Яценюк.

По его словам, в этом заявлении – "прямая параллель с признанием Соединенными Штатами захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году".

"Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена. Справедливость над агрессором неизбежно будет торжествовать и в этот раз", - написал политик.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины.