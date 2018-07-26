Яценюк вітає заяву Помпео щодо невизнання російської анексії Криму

Яценюк впевнений, що справедливість над агресором неминуче торжествуватиме

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк вітає заяву державного секретаря США Майка Помпео щодо невизнання російської анексії Криму. Про це політик написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Вітаю заяву державного секретаря Сполучених Штатів Майкла Помпео стосовно невизнання незаконної анексії Криму. Ця однозначна позиція, як і відданість територіальній цілісності України, залишатимуться непорушними", - написав Яценюк.

За його словами, у цій заяві – "пряма паралель з невизнанням Сполученими Штатами загарбання Балтійських держав, яке вчинив Радянський Союз у 1940 році".

"Нехай через десятиліття, але справедливість була відновлена. Справедливість над агресором неминуче торжествуватиме й цього разу", - написав політик.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають російську окупацію Криму і будуть наполягати на територіальній цілісності України.