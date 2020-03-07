Яценюк посоветовал Шмыгалю удешевить кредиты и остановить импорт российского тока

Фото: Арсений Яценюк (РБК-Украина)

Яценюк убежден, что Россия намеренно поставляет ток на наш рынок по демпинговой цене

Ключевыми задачами для нового главы правительства в экономике является повышение доступности кредитов для промышленности, открытие внешних рынков для украинских производителей и запрет импорта российской электроэнергии. Об этом заявил экс-премьер Арсений Яценюк в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

"По экономике номер один - это кредитование. Номер два, о чем вы сказали, - это внешние рынки. И номер три - вы должны начать переговоры с Европейским Союзом о промышленном безвизе. Мы добились безвиза для граждан. Добейтесь такого же безвизового режима для украинской промышленности. Энергетика. Я вас прошу, остановите наконец-то поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину", - сказал Яценюк.

По его мнению, Россия намеренно поставляет ток на наш рынок по демпинговой цене, чтобы уничтожить украинскую энергетику, поэтому он призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля не идти на уступки РФ.

"Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины, и кто-то говорит, что это борьба против теплоэнергетики. Нет. Задача России - это уничтожить вообще украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом". Остановите это и не идите ни на какие уступки с Российской Федерацией, в том числе и по газу. Мы еле избавились от российской газовой удавки", - посоветовал Яценюк.

Напомним, во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта президент Владимир Зеленский раскритиковал импорт электроэнергии из России, отметив, что импорт тока из РФ не может идти речи в ситуации, когда в стране кризис в угольной отрасли и шахтеры остаются без работы.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины заявляла, что сохранение нынешних объемов импорта электроэнергии из России грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.