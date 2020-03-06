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Новая власть – старые проблемы. "Каких реформ тебе еще не хватает?" - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     06.03.2020 - 09:41
Новая власть – старые проблемы. "Каких реформ тебе еще не хватает?" - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Почему сменили власть? Что будет исправлять новый Кабинет Министров?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2013);

Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Илья Емец, министр здравоохранения Украины;

Игорь Уманский, министр финансов Украины;

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

Тарас Качка, Заместитель Министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016-2019);

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);

Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council.

Они говорят, а решает народ.

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