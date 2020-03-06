Новая власть – старые проблемы. "Каких реформ тебе еще не хватает?" - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера

Почему сменили власть? Что будет исправлять новый Кабинет Министров?
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;
Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004–2013);
Алексей Резников, вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Илья Емец, министр здравоохранения Украины;
Игорь Уманский, министр финансов Украины;
Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;
Тарас Качка, Заместитель Министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины;
Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
Андрей Рева, министр социальной политики Украины (2016-2019);
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);
Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council.
Они говорят, а решает народ.