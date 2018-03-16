Яценюк: никому не дадим расколоть украинско-польское единство

Отношения между Украиной и Польшей сейчас "не в лучшей форме" и это недопустимо. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщает пресс-служба политсилы.

"Убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, что мы сильные и мудрые, и никому не дадим расколоть украинско-польское единство”, - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близки - мы те страны и народы, которые пережили очень многое в прошлом и которые должны делать все для будущего".

"Понимаю необходимость исторического диалога. Только мы не можем жить лишь историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и создавать это будущее", - подчеркнул политик.

“Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, которая только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, что мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинско-польское единство”, - добавил Яценюк.