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Яценюк: никому не дадим расколоть украинско-польское единство

НовостиПолитика    16.03.2018 - 13:49
Фото: Арсений Яценюк в Варшаве (nfront.org.ua)
Фото: Арсений Яценюк в Варшаве (nfront.org.ua)

По мнению Яценюка, отношения между Украиной и Польшей сейчас "не в лучшей форме"

Отношения между Украиной и Польшей сейчас "не в лучшей форме" и это недопустимо. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время Международной конференции "Революция, война и ее последствия" в Варшаве 16 марта, сообщает пресс-служба политсилы.

"Убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, что мы сильные и мудрые, и никому не дадим расколоть украинско-польское единство”, - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что сейчас отношения между Украиной и Польшей находятся "не в лучшей форме": "Это недопустимо. Потому что мы не просто соседи, мы не просто близки - мы те страны и народы, которые пережили очень многое в прошлом и которые должны делать все для будущего".

"Понимаю необходимость исторического диалога. Только мы не можем жить лишь историей. Мы должны научиться творить историю и жить будущим, и создавать это будущее", - подчеркнул политик.

“Поэтому я убежден, что мы найдем в себе внутренние силы, чтобы продемонстрировать всем, в том числе и России, которая только аплодирует от напряжения между Украиной и Польшей, что мы сильные и мудрые, и мы никому не дадим расколоть украинско-польское единство”, - добавил Яценюк.

Международная конференция "Революция, война и ее последствия", которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствиям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.
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Теги: Польша, Арсений Яценюк
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