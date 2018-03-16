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Яценюк: нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність

НовиниПолітика    16.03.2018 - 13:49
Фото: Арсеній Яценюк у Варшаві (nfront.org.ua)
Фото: Арсеній Яценюк у Варшаві (nfront.org.ua)

На думку Яценюка, відносини між Україною і Польщею перебувають "не в найкращій формі"

Відносини між Україною і Польщею перебувають "не в найкращій формі" і це неприпустимо. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час Міжнародної конференції "Революція, війна та її наслідки" у Варшаві 16 березня, повідомляє прес-служба політсили.

"Переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили, аби продемонструвати всім, в тому числі і Росії, що ми сильні й мудрі, і нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність”, - підкреслив Яценюк.

Він зазначив, що зараз відносини між Україною і Польщею перебувають "не в найкращій формі": "Це неприпустимо. Тому що ми не просто сусіди, ми не просто близькі - ми ті країни і народи, які пережили дуже багато в минулому і які мають робити все для майбутнього".

"Розумію необхідність історичного діалогу. Тільки ми не можемо жити тільки історією. Ми повинні навчитися творити історію і жити майбутнім, і творити це майбутнє", - підкреслив політик.

“Тому я переконаний, що ми знайдемо в собі внутрішні сили, щоб продемонструвати всім, в тому числі і Росії, яка тільки аплодує від напруження між Україною і Польщею, що ми сильні й мудрі, і ми нікому не дамо розколоти українсько-польську єдність”, - додав Яценюк.

 

Міжнародна конференція "Революція, війна та її наслідки", що проходить у Варшаві, присвячена подіям в Україні з 2014 року, незаконній анексії Криму і російській агресії на Донбасі та їхніх наслідків для України та Європи, питанням інформаційних воєн та гібридної агресії. У конференції беруть участь  45-й президент Франції Франсуа Олланд, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, відомі українські та європейські діячі.

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Теги: Польша, Арсеній Яценюк
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