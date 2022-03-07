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Цены на золото поднялись до 2000 долларов из-за вторжения России в Украину

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Лондон, Понедельник 07 марта 2022 09:01
Цены на золото поднялись до 2000 долларов из-за вторжения России в Украину Фото: золото подорожало 7 марта до максимума в 2000 долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Цены на золото 7 марта поднялись до уровня 2000 долларов впервые за полтора года. Инвесторы спешат обезопасить свои вложения после эскалации российско-украинской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото достигло самого высокого уровня с 19 августа 2020 года на уровне 2000,69 доллара.

"Поначалу золото, скорее всего, выявит интенсивный трафик около уровня 2000 долларов, но при условии, что ситуация на Украине не изменится, оно быстро переместится в район 2100 долларов и достигнет новых исторических максимумов", - сказал старший аналитик OANDA Джеффри Хэлли.

Палладий вырос на 5% до 3151,30 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 3173 долларов в начале сессии. На Россию приходится 40% мирового производства металла для автокатализаторов, который используется автопроизводителями в каталитических нейтрализаторах для ограничения выбросов.

"Мы наблюдаем очень значительный рост опасений по поводу сбоев из-за Украины, по-видимому, потому, что конфликт демонстрирует признаки расширения", - сказал Илья Спивак, валютный стратег DailyFX, указывая на информации о новых санкциях со стороны Запада, возможно, даже официальный запрет на импорт российской нефти.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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