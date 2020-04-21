Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%

В I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, цены на квартиры на первичном рынке выросли на 7,0%, на вторичном - на 9,7%.

За год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 6,7%, на вторичном - на 13,4%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 6,4%, на вторичном - на 9,7%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,2%, на вторичном - на 6,7%.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2019 год по Украине выросла на 10,4% с 3 352 до 3 701 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 7 538 грн. Далее идут Одесская область (5 429 грн) и Львовская области - 4 706 грн.