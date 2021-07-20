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Ціни на житло з початку року зросли майже на 10%: які квартири подорожчали найбільше

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 12:00
Ціни на житло з початку року зросли майже на 10%: які квартири подорожчали найбільше Фото: нерухомість в Україні з початку року подорожчала на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку зросли на 9,7%, на вторинному - на 9,9%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 9,3%, на вторинному - на 9,4%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 9,1%, на вторинному - на 10,3%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 11,6%, на вторинному - на 10,0%.

Ціни на житло з початку року зросли майже на 10%: які квартири подорожчали найбільше

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у червні 2021 року у порівнянні з груднем 2020 року в середньому зросли на 6,4%. За останній рік інфляція склала 9,5%.

Нагадаємо, в IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.

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