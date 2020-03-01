Цены на железнодорожные билеты выросли с 1 марта

Тарифы на пассажирские перевозки по железной дороге выросли с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".

Согласно сообщению пресс-службы, повышение тарифов планируется осуществлять поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+.

Таким образом, в итоге, цены на железнодорожные билеты вырастут в 2020 году на 22%.

В то же время пассажирские перевозки остаются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования из доходов от грузовых перевозок.

"Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут составить 14,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укртелеком" повысил с 1 марта 2020 года стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения на 10% - с 54,28 гривен до 59,71 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, за 2018 год "Укрзализныця" повысила тарифы на пассажирские перевозки дважды - на 12% в мае и 12% в октябре. В то же время компания не смогла повысить цены на билеты в 2019 году.