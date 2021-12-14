Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Для оценки стоимости новогоднего стола академик взял меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Именно рост цен на продукты и стал причиной увеличения стоимости новогоднего стола. Подорожали лук, яйца, колбаса, майонез, зеленый горошек, а вот морковь и картофель наоборот - уменьшились в цене.

Сколько придется заплатить за блюда:

салат "Оливье" - 198,54 гривны (на 24,6% дороже прошлого года);

- 198,54 гривны (на 24,6% дороже прошлого года); салат "Селедка под шубой" - 121,57 гривны;

- 121,57 гривны; селедка - 0,5 кг филе обойдется в 100 гривен;

- 0,5 кг филе обойдется в 100 гривен; твердый сыр - 75 гривен за 300 граммов;

- 75 гривен за 300 граммов; овощи (грибы, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, картофель) - в среднем обойдутся в 185,38 гривны;

(грибы, свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, картофель) - в среднем обойдутся в 185,38 гривны; фрукты (мандарины, бананы и лимон) - в среднем 105,80 гривен;

(мандарины, бананы и лимон) - в среднем 105,80 гривен; батон белого хлеба будет стоить 24,95 гривны;

будет стоить 24,95 гривны; шоколадные конфеты обойдутся в 170 гривен за килограмм.

Мясные продукты подорожали на 10-26% по сравнению с прошлым годом. Полкило нарезки "Салями" обойдется в 98,50 гривен, копченая грудинка в 110 гривен, свежий свиной биток - 115 гривен. Тушка птицы остается самой дешевой среди видов мяса, а вот куриное филе сравнялось в цене со свининой.

Бутылка шампанского "Артемовское" обойдется в 109 гривен, а вот за коньяк "Шабо" придется выложить 180 гривен. Безалкогольные напитки в среднем будут стоить украинцам 81 гривну.

За деликатесы украинским семьям придется доплатить еще около 480 гривен. Например, баночка красной икры обойдется в 260 гривен, а 200 граммов красной рыбы будут стоить 220 гривен.

Общая стоимость новогоднего стола с деликатесами составит около 2324,74 гривны. А вот жителям Киева за деликатесный новогодний стол придется заплатить 2673,59 гривны.