Ціни виросли. У скільки українцям обійдеться новорічний стіл

Новорічний стіл 2022 року обійдеться українцям на 8,1% дорожче, ніж це було минулого року, і його вартість складе близько 1845 гривень. А в Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу сягне понад 2100 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз академіка Національної академії аграрних наук Юрія Лупенка.
Для оцінки вартості новорічного столу академік взяв меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.
Саме зростання цін на продукти і стало причиною збільшення вартості новорічного столу. Здорожчали цибуля, яйця, ковбаса, майонез, зелений горошок, а от морква та картопля навпаки - зменшилися в ціні.
Скільки доведеться заплатити за страви:
М'ясні продукти здорожчали на 10-26% у порівнянні з минулим роком. Півкіло нарізки "Салямі" обійдеться у 98,50 гривень, копчена підчеревина у 110 гривень, свіжий свинячий биток - 115 гривень. Тушка птиці залишається найдешевшою поміж видів м’яса, а от куряче філе зрівнялося в ціні зі свининою.
Пляшка шампанського "Артемівське" обійдеться у 109 гривень, а от за коньяк "Шабо" доведеться викласти 180 гривень. Безалкогольні напої в середньому коштуватимуть українцям 81 гривню.
За делікатеси українським родинам доведеться доплатити ще близько 480 гривень. Наприклад, баночка червоної ікри обійдеться у 260 гривень, а 200 грамів червоної риби коштуватимуть 220 гривень.
Загальна вартість новорічного стола з делікатесами складе близько 2324,74 гривні. А от мешканцям Києва за делікатесний новорічний стіл доведеться заплатити 2673,59 гривні.
Нагадаємо, в Міністерстві економіки пояснили, чому в Україні зросли ціни на продукти.