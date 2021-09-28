Ціни на вугілля в Європі досягли історичного рекорду на тлі дефіциту на державних ТЕС, - Волинець

Ціни на вугілля в Європі зросли до історичного рекорду у 200 доларів за тонну, в той час, як українські ТЕС страждають через дефіцит палива.

Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець у Facebook .

"Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку, виробники електроенергії вдаються до закупівель вугілля, що спричинило зростання цін до рекордного з 2008 року рівня - понад $200 за тонну. Лише за день ціна злетіла на $29,25 за тонну або на 16,96%", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що наразі українські ТЕС змушені закуповувати вугілля за кордоном через його брак на складах.

Попри історичне зростання вартості вугілля, державні шахти змушені продавати свою продукцію по 1650 грн/т (60 доларів/тонну).

"Державні вугледобувні підприємства ледь зводять кінці з кінцями. Щодо ціни на вугілля - вона, певно, залишається однією з найнижчих. Держшахти України сьогодні у кращому випадку змушені продавати вугілля по 1650 грн за тонну, рядове вугілля забирають на "Центренерго" взагалі по 800 грн за тонну", - повідомив Волинець.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.